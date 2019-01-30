Посольство США призывает Россию оказать помощь Павлу Грибу

Американские дипломаты подчеркнули, что Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцу, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных.

Посольство США выражает обеспокоенность состоянием здоровья незаконно удерживаемого в Российской Федерации украинского политического заключенного Павла Гриба.

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter. "Мы глубоко обеспокоены новостями о здоровье украинца Павла Гриба. Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых она несправедливо удерживает, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 января Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти. Омбудсмен отметила, что 20-летний украинец нуждается в немедленной операции на сердце.

О задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, на тот момент член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна былаприехать на встречу из России.

7 сентября 2017 года стало известно, что Гриба удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. У Гриба тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказалась разрешить украинским врачам на посещение и осмотр украинца в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября 2018 года на судебном заседании свидетель стороны обвинения изменила показания в пользу Гриба. Подруга Ершовой частично отказалась от своих прежних показаний и заявила, что Гриб не обсуждал с Ершовой планы теракта, и политика не была основной темой их разговоров.

12 декабря 2018 года Грибу в суде стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, заявили о необходимости обследования Гриба. Заседание суда было перенесено на 21 декабря, а обследование так и не было проведено.

22 декабря 2018 года адвокат украинского политзаключенного Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.