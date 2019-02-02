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Умер легендарный советский диктор и ведущий программы "Время"

11:24, 02 февраля 2019
Общество
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Умер телеведущий и диктор Евгений Суслов / фото facebook.com/Алла-Данько

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его коллега Алла Данько.

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"Сегодня умер Евгений Суслов- диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим", - написала телеведущая.

Ведущий умер 1 февраля. Данько сообщила, что в последнее время он тяжело болел.

"Талантливый человек, обладатель необыкновенно красивого богатого голоса, он был ведущим "Голубых огоньков", концертов выдающихся артистов эстрады, "голосом " парадов и демонстраций, новостных выпусков. А с появлением программы "Время"- одним из первых и лучших ее ведущих", - охарактеризовала коллегу телеведущая.

Отпевание Евгения Суслова состоится в понедельник в Елоховском кафедральном соборе в Москве.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в РФ умерла актриса фильма "Операция "Ы".

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Теги: #смерть телеведущего