Умер легендарный советский диктор и ведущий программы "Время"

Евгений Суслов умер в 81 год после тяжелой болезни.

Известный советский диктор и ведущий програм "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов умер в возрасте 81 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его коллега Алла Данько.

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"Сегодня умер Евгений Суслов- диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим", - написала телеведущая.

Ведущий умер 1 февраля. Данько сообщила, что в последнее время он тяжело болел.

"Талантливый человек, обладатель необыкновенно красивого богатого голоса, он был ведущим "Голубых огоньков", концертов выдающихся артистов эстрады, "голосом " парадов и демонстраций, новостных выпусков. А с появлением программы "Время"- одним из первых и лучших ее ведущих", - охарактеризовала коллегу телеведущая.

Отпевание Евгения Суслова состоится в понедельник в Елоховском кафедральном соборе в Москве.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в РФ умерла актриса фильма "Операция "Ы".