В РФ умерла актриса фильма "Операция "Ы"

Отмечается, что артистка скончалась на 87-м году жизни.

В Москве умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая. Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что артистка скончалась на 87-м году жизни. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца. Березуцкая находилась у себя в квартире и внезапно начала задыхаться.

Приехавшие в дом сотрудники скорой помощи констатировали, что женщина находится в коме, и вызвали на помощь реанимацию, но те не смогли спасти жизнь актрисы.

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как «Ответный ход», «Родня», «Следствие ведут знатоки: Шантаж», «Старухи», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Дети Дон-Кихота», «Француз» и «Вор».