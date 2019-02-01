В Киеве прошла акция по случаю Всемирного дня Хиджаба (фоторепортаж)

Активистки Всеукраинской ассоциации мусульманок дарили женщинам цветы.

1 февраля весь мир отмечает День хиджаба.

В Киеве прошла акция по случаю Всемирного дня Хиджаба. Активистки Всеукраинской ассоциации мусульманок дарили женщинам цветы.

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Отметим, Всемирный день хиджаба, который в 2019 году отмечают 1 февраля – праздник относительно молодой. Отмечается он всего 5 лет – с 1 февраля 2013 года, но уже миллионы женщин из разных стран поддержали это акцию.

В первый же год на эту идею откликнулись женщины практически из 70 стран. С каждым годом это число увеличивается – в 2018 году участие в праздновании Дня хиджаба взяли более 10 миллионов женщин из 162 стран.