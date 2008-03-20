Неизвестный пронес взрывчатку в ювелирный магазин

Сотрудники Государственной службы охраны сегодня днем в центре Харькова задержали мужчину, который пытался ограбить ювелирный магазин, угрожая подорвать взрывчатку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы охраны при МВД Украины.

Согласно информации пресс-службы, сегодня около 13.50 на пульте ГСО сработала «тревожная кнопка», и на место происшествия немедленно прибыл наряд милиции. При этом он зафиксировал, что в помещении ювелирного магазина находится человек, который угрожает подорвать взрывное устройство, прикрепленное к нему при помощи мобильного телефона.

Как отметили в ГСО, оценив ситуацию, на место происшествия было вызвано еще одно подразделение милиции, и после соответствующих мероприятий мужчина был задержан.

Предмет, который находился на нем, передан для исследования экспертам-взрывотехникам.