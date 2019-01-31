Новые подробности расстрела супругов в Николаеве: адвокат рассказал, что можно было избежать убийства

По словам юриста, об угрозах жизни супружеской паре были проинформированы правоохранительные органы, но никаких мер не было принято.

Стали известны новые подробности вчерашнего расстрела супругов в Николаеве. Оказывается, 52-летний убийца, который на глазах у многочисленных свидетелей разрядил охотничье ружье в своих знакомых, угрожал им еще полгода назад.

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Как говорится в сюжете ТСН, юрист Олег Кирюхин, который помог паре выиграть в суде, рассказал журналистам о том, что его подзащитный жаловался на угрозы правоохранителям, однако в полиции это отрицают. Адвокат тоже фигурирует на жутких видеозаписях преступления, сделанных камерами наблюдения – мужчина как раз разговаривал с Михаилом и Татьяной Беловыми, когда к ним приблизился с оружием Герасим Багирянц. "Мне говорит: отойдут в сторону. Отхожу в сторону – и вижу: выстрел, Белов падает, словно подкошенный, и тут же он стреляет в жену, она убегает", - рассказывает очевидец.

Татьяна Белова погибла на месте расстрела, ее муж умер в карете скорой, им было по 60 лет. Во время стрельбы рядом с Багирянцем бегает его сын, после убийства он что-то говорит отцу и сбегает на машине. А отец бросает оружие и садится на лестницу, где его и задерживает полиция. Следователям преступник сказал, что убийства не планировал, а оружие всегда держал в машине, потому что охотник.

Беловы жили в Одессе. Соседи говорят, что это было богатое и дружелюбное семейство. С семьей Багирянцев из Николаева Беловы дружили много лет. По словам адвоката, Герасим еще в 2008 году одолжил у Беловых $60 тыс., залогом были его дома в Николаеве. "Один из них должен был продаться, и за счет этого должен был быть возвращен долг", - пояснил Олег Кирюхин.

ТСН разыскала два дома, адреса которых указаны в судебном реестре. Именно они стали залогом для денег, однако когда Багирянец не смог отдать долг, он переписал эти дома на своих детей. Узнав об этом, Беловы обратились в суд, чтобы отменить договор, и суд удовлетворил иск. Багирянца это возмутило. "Он заявил, что он долги вернул, а я говорю: чем это подтверждается? Он: есть скриншот переписки. Я спросил: а есть у вас расписки? То он говорил, что нет, то отказывался от дачи показаний", - говорит адвокат Беловых. "Установлено, что он не признает этот долг, и поэтому после судебного заседания, когда они вышли на улицу, у них произошел конфликт, и из охотничьего ружья произвел два выстрела", - констатировал начальник следственного управления ГУ НП в Николаевской области Иван Выговский.

Соседи стрелка потрясены, потому что семья небедная, имеет несколько домов, хозяин – бизнесмен. Почему так поступил – люди не поймут.

Адвокат Беловых говорит, что трагедии можно было бы избежать – мол, еще полгода назад Багирянец угрожал убийством, и это было записано в телефоне Белова. "Он сообщил в прокуратуру, прокурор в полицию еще 20 августа 2018 года. Подал заявление о мошенничестве со стороны Багирянца и об угрозах убийством", - рассказал Олег Кирюхин.

В полиции это отрицают. "Следователями расследовалось дело о неисполнении решения суда по долговым обязательствам, но заявления от людей о том, что им угрожают убийством, не поступало", - говорит пресс-секретарь ГУ НП в Николаевской области Елена Бережная.