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Появились фото семьи одесситов, которых расстреляли в Николаеве

16:34, 31 января 2019
Общество
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Дочь расстрелянных супругов живет в США \ Соцсети

В соцсетях Беловы размещали фотографии вместе с семьей, внуками, а также с путешествий, передает ТСН. Известно, что супруги – пенсионеры, проживали в Одессе.

Супруги судились с мужчиной за долги \ Соцсети

Как сообщал УНИАН, кровавая стрельба произошла в Ингульском районе Николаева возле Ленинского районного суда около 15:00 в среду, 30 января. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи. По версии полиции, жертвы судились с убийцей из-за долговых обязательств.Когда суд принял решение в пользу супругов, которые требовали возврата долга, подозреваемый вытащил из машины винтовку и застрелил мужчину и женщину на улице.

Супруги размещали в соцсетях фото с отдыха \ Соцсети

52-летний Герасим Багирянц десять лет назад одолжил у супругов Беловых около 2 млн грн под проценты, но деньги не вернул. Суд принял решение о взыскании с него долга вместе с процентами. Сразу после заседания Багирянц расстрелял истцов. Преступление попало на видео с камер наблюдения. Там видно, что возле стрелка все время бегает какой-то парень. Это оказался сын нападавшего.

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Теги: #Николаев#расстрел#семья