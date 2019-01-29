Защита персональных данных украинцев находится на критически низком уровне – эксперт

Специальное законодательство, разработанное в Украине для сохранения и защиты персональных данных, действует только в том случае, когда утечка информации происходит из каких-то государственных учреждений и предприятий.

Защита персональных данных украинских пользователей сегодня находится на критически низком уровне. Проблема в том, что люди сами передают свои данные при получении различных дисконтных карт.

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Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко, передает «Обозреватель». Он подчеркнул, что все персональные данные украинцев, начиная с номера мобильного телефона и заканчивая адресом проживания, сегодня нормально не защищены.

"Это опасно, потому что этими данными могут воспользоваться преступники. Все же неоднократно получали смс-сообщения от служб такси, от магазинов, в которых никогда не бывали – это означает, что ваши личные данные были проданы", – заявил Денисенко.

Он добавил, что специальное законодательство, разработанное в Украине для сохранения и защиты персональных данных, действует только в том случае, когда утечка информации происходит из каких-то государственных учреждений и предприятий. Ответственность может наступить только если владелец этих данных обратился в правоохранительные органы.

"Их могут использовать даже для вербовки преступников. Кстати, есть и использование баз данных системы Минздрава. Это тоже персональные данные каждой персоны и их тоже легко украсть, ведь они слабо защищены", – отметил он.