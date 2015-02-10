Тюремщики отрицают, что "Топаз" объявил голодовку

В Государственной пенитенциарной службе заявляют, что информация об объявлении голодовки в Харьковском следственном изоляторе активистом антимайдана Игнатом Кромским, известным по кличке «Топаз», не соответствует действительности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный специалист по связям со СМИ и общественностью Управления ГПтСУ в Харьковской области Ольга Кузнецова.

«Информация, заявленная адвокатами, не соответствует действительности. Никаких письменных заявлений об объявлении голодовки не поступало», - сказала она.

Кузнецова отметила, что от Кромского также не поступало никаких заявлений с жалобами на условия содержания и якобы плохое состояние камеры в следственном изоляторе, где он содержится.

Читайте такжеЗвезду "антимайдана" Топаза задержали при попытке сбежать из Украины - источник

Кузнецова подчеркнула, что на прошлой неделе Кромской получил две продуктовые посылки от родных.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Кромского Александр Шадрин заявил, что его подзащитный 30 января объявил голодовку с требованием прекратить «бесчеловечное отношение к нему».

Справка УНИАН. Кромской, известный по кличке «Топаз», был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта 2014 года здания Харьковской ОГА.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.