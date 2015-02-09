Активист "антимайдана" Топаз решил объявить голодовку

В Харькове обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины активист антимайдана Игнат Кромской, известный под кличкой «Топаз», объявил голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам адвокат Кромского Александр Шадрин.

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По словам адвоката, Кромской, который сейчас находится в Харьковском СИЗО, «с 30 января объявил голодовку. Он требует прекращения нечеловеческого отношения к нему в условиях Харьковского следственного изолятора, то есть он содержится в камере, где ужасные условия: там плесень, грибок, подтеки на стенах и пр.". "Кроме того, некоторую корреспонденцию администрация Харьковского СИЗО не отправляет из изолятора, то есть создает препятствия для реализации его процессуальных прав. В связи с этим, чтобы обратить внимание общественности на эти вопросы, он объявил голодовку», - сказал Шадрин.

Адвокат также сообщил, что сегодня суд вынес решение, которым постановил приобщить к материалам уголовного производства телефон прокурора, который является процессуальным руководителем по делу Кромского. Шадрин заверил, что этот «телефон содержит следы преступления против Кромского».

“Суд вынес положительное решение о том, чтобы получить доступ к этому телефону, которые находится у прокурора прокуратуры Максюка», - отметил он.

Шадрин, ссылаясь на интересы досудебного расследования, отказался говорить о том, какие именно следы преступления в отношении Кромского содержатся на телефоне прокурора, однако отметил, что эти следы связаны с заявлениями антимайдановца о применении к нему запрещенных мер влияния.

Как сообщал УНИАН, Игнат Кромской, известный под кличкой «Топаз», был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта 2014 года здания Харьковской ОГА.

29 марта суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля Кромской, срезав браслет, сбежал. В апреле его задержали сотрудники СБУ, однако 12 сентября Киевский райсуд изменил меру пресечения для Кромского на личное обязательство.

3 октября в Киевский райсуд Харькова повторно направлен обвинительный акт в отношении Кромского.

6 ноября в связи с тем, что Кромской не явился в органы следствия, суд дал разрешение на его задержание и принудительную доставку в суд для избрания меры пресечения. Но к тому времени Кромской не был задержан, и судебные заседания не проходили.

17 декабря появилась информация о его задержании на границе при попытке побега в Россию.

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21 января 2015 г. Киевский районный суд Харькова вернул в прокуратуру обвинительный акт по делу Кромского, поскольку прокуратура не выполнила ст. 290 УПК Украины относительно ознакомления сторон уголовного производства с материалами дела

Справка УНИАН. Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, которые сопровождались погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.