Россия не предоставила официальных данных о состоянии раненых украинских моряков – Геращенко

В международные организации буду направлены обращения с призывом активнее приобщиться к освобождению моряков.

Украинская сторона настаивает на предоставлении Россией достоверной информации о состоянии здоровья раненых моряков, их надлежащем лечении и допуске независимых врачей.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Она сообщила, что сегодня встретилась с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, которая подтвердила, что трех раненых моряков перевели из следственного изолятора «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово». «При этом мы до сих пор не имеем полной и объективной информации о состоянии их здоровья, у двух моряков остаются металлические осколки в руках после обстрелов и ранений», - отметила Геращенко.

«Украинская сторона настаивает на предоставлении достоверной информации о здоровье ребят, их надлежащем лечение и допуске независимых врачей», - добавила она.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ сообщила, что соответствующие обращения будут направлены в Международный Комитет Красного Креста и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом активнее приобщиться к освобождению моряков.

По словам Геращенко, Денисова «готова немедленно выехать в РФ и посетить моряков», но соответствующие следственные органы России пока не дают разрешения украинскому омбудсмену на такое свидание.