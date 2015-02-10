ООН: меньше чем за неделю погибли 263 мирных жителя Донбасса

Об этом говорится в сообщении ООН в "Твиттере". "Украина: с 31 января по 5 февраля в результате боевых действий погибли как минимум 263 мирных жителя, 674 получили ранения", - сказано в сообщении.

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Кроме этого, в ООН сообщили, что с марта 2014 года по 6 февраля 2015 года количество погибших детей на Донбассе достигло 59, ранены - 153 ребенка.

Так же отмечается, что Всемирная организация здравоохранения усиливает свою деятельность в сфере охраны здоровья на востоке Украины.