ООН: меньше чем за неделю погибли 263 мирных жителя Донбасса
07:48, 10 февраля 2015Общество
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В период с 31 января по 5 февраля в зоне боевых действий на Донбассе погибли не менее 263 мирных жителей.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении ООН в "Твиттере". "Украина: с 31 января по 5 февраля в результате боевых действий погибли как минимум 263 мирных жителя, 674 получили ранения", - сказано в сообщении.
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Кроме этого, в ООН сообщили, что с марта 2014 года по 6 февраля 2015 года количество погибших детей на Донбассе достигло 59, ранены - 153 ребенка.
Так же отмечается, что Всемирная организация здравоохранения усиливает свою деятельность в сфере охраны здоровья на востоке Украины.
Украина: с 31 янв по 5 фев в результате боевых действий погибло как минимум 263 мирных жителя, 674 получили ранения - ООН
- ООН (@UnitedNationsRU) February 9, 2015
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