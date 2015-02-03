Жертвами конфликта на Донбассе стали уже более 5,3 тысяч человек - ООН

Как сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сегодня Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн настоятельно призвал все стороны конфликта на востоке Украины остановить опасную эскалацию боевых действий. В частности он призвал принять все меры, чтобы гарантировать выполнение Минских соглашений.

"Остановки и общественный транспорт, рынки, школы и детсады, больницы и жилые районы стали ареной боевых действий в Донецкой и Луганской областях, что является четким нарушением международного гуманитарного права, которое призвано регулировать действия во время военных конфликтов", - отметил аль-Хусейн.

Читайте такжеСитуация в Украине вызывает призрак «холодной войны» - ООНПо его словам, количество погибших достигло 5 тыс. 358 человек, 12 тыс. 235 получили ранения начиная с середины апреля прошлого года. "Только за последние три недели, по состоянию на 1 февраля, как минимум 224 человека были убиты и 545 ранены. Любая дальнейшая эскалация окажется катастрофической для 5,2 млн людей, проживающих непосредственно в зоне конфликта на востоке Украины", - отметил аль-Хусейн.