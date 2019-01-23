В Одесской области из-за снегопада образовалась многокилометровая пробка (видео)

Из-за сложных погодных условий ограниченна также работа трех морских портов.

На заметенной трассе Киев-Одесса, вблизи села Петроверовка, образовалась многокилометровая пробка.

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Утром здесь забуксовали грузовики. На нечищеном подъеме фуры останавливались, за ними в длинные очереди выстроились маршрутки и легковушки, говорится в сюжете ТСН.

Через несколько часов, когда дорогу почистила снегоуборочная техника, движение по трассе возобновилось.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий ограничена также работа трех морских портов. Из-за непогоды приостановили, в частности, грузоперевозку зерна, ведь есть риск, что от снега под открытым небом оно намокнет.

Войти в одесские порты или выйти из них корабли пока не могут, поскольку лоцманские судна, которые их сопровождают, не способны преодолеть большие волны, которые поднялись на море.

Как сообщал УНИАН, в столице из-за снегопада образовались 10-бальные пробки.