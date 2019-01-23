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Транспортный коллапс: пробки в Киеве достигли 10 баллов (карта)

18:18, 23 января 2019
Общество
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Из-за снегопада Киев сковали 10-балльные пробки / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Больше всего движение затруднено в центре Киева, в частности по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, Набережному шоссе, улицам Саксаганского и Жилянской, бульварам Леси Украинки и Дружбы народов.

Также машины стоят на улице Елены Телиги, проспекте Бандеры в сторону Северного моста.

В Голосеевском районе столицы парализовано движение по проспекту Академика Глушкова и Голосеевскому проспекту.

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Также затруднено движение в обе стороны по Кольцевой дороге на участке от Одесской площади до пересечения с проспектом Победы. Медленно передвигаются автомобили и по самому проспекту, движение почти парализовано на участке от станции местро "Шулявская" до "Берестейской".

Как сообщал УНИАН, сегодня из-за снегопада в шести областях Украины, в том числе и Киевской, ограничили движение крупногабаритного и пасажирского транспорта.

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Теги: #Киев#пробки#пробки Киев