Транспортный коллапс: пробки в Киеве достигли 10 баллов (карта)

Больше всего движение затруднено в центре столицы.

Из-за снегопада в час пик украинской столице образовались 10-балльные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Больше всего движение затруднено в центре Киева, в частности по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, Набережному шоссе, улицам Саксаганского и Жилянской, бульварам Леси Украинки и Дружбы народов.

Также машины стоят на улице Елены Телиги, проспекте Бандеры в сторону Северного моста.

В Голосеевском районе столицы парализовано движение по проспекту Академика Глушкова и Голосеевскому проспекту.

Также затруднено движение в обе стороны по Кольцевой дороге на участке от Одесской площади до пересечения с проспектом Победы. Медленно передвигаются автомобили и по самому проспекту, движение почти парализовано на участке от станции местро "Шулявская" до "Берестейской".

Как сообщал УНИАН, сегодня из-за снегопада в шести областях Украины, в том числе и Киевской, ограничили движение крупногабаритного и пасажирского транспорта.