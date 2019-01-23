В Одесской области слепили из снега 16-метровую свинью-рекордсмена (фото)

Творение местных "скульпторов" имеет 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту.

Во вторник, 22 января, в городе Подольск зарегистрировали новый рекорд - гигантскую снежную свинку. Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на Подольский городской совет. Представители молодежной команды города работали над "скульптурой" 12 дней. По случаю установления рекорда у главной героини устроили настоящий праздник с аниматорами и вкусностями. Представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова провела измерения снежной свиньи. Выяснилось, что творение местных "скульпторов" имеет 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту. Таким образом город Подольск установил рекорд Одесской области в номинации "Самая большая инсталляция свинки из снега".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter