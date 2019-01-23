В Одесской области слепили из снега 16-метровую свинью-рекордсмена (фото)
13:01, 23 января 2019Общество
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Творение местных "скульпторов" имеет 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту.
Снежная свинка Подольска установила рекорд Одесской области / фото kotovsk-city.gov.ua
Во вторник, 22 января, в городе Подольск зарегистрировали новый рекорд - гигантскую снежную свинку.
Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на Подольский городской совет.
Представители молодежной команды города работали над "скульптурой" 12 дней. По случаю установления рекорда у главной героини устроили настоящий праздник с аниматорами и вкусностями.
Гостей развлекали аниматоры / фото kotovsk-city.gov.ua
Представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова провела измерения снежной свиньи.
Выяснилось, что творение местных "скульпторов" имеет 16,2 метра в длину и 3,4 метра в высоту.
Местная молодежь работала над "скульптурой" 12 дней / фото kotovsk-city.gov.ua
Таким образом город Подольск установил рекорд Одесской области в номинации "Самая большая инсталляция свинки из снега".
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