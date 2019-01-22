"Семейный склеп": журналисты показали могилу Януковича в Крыму (видео)

Могила Януковича-младшего выглядит как будущий семейный склеп.

На Северной стороне оккупированного Севастополя расположилось Братское мемориальное кладбище. Здесь покоятся 50 тысяч участников Крымской войны и младший сын беглого украинского президента Виктора Януковича.

После гибели в 2015 году Виктора Януковича-младшего похоронили на аннексированном полуострове. Его могила выглядит как будущий семейный склеп, говорится в сюжете "Крым.Реалии".

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Вдобавок к круглосуточной охране и сторожевой собаке – бюст из черного мрамора. Похожий памятник возвышается над захоронением русского генерала Хрулева. Мест на кладбище нет, но только не для Януковичей.

Кого могут похоронить рядом, решает лично настоятель Свято-Никольского храма, которому и принадлежит кладбище. Протоиерей Георгий Поляков – духовник всего Черноморского флота России. У него не раз бывали и Владимир Путин, и Виктор Янукович.

Когда у Януковича умер сын, Поляков не смог ему отказать, рассказывают в храме.

Напомним, в августе 2018 года в оккупированном РФ Севастополе на Братском военном кладбище появился большой надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича - Виктору Януковичу-младшему.