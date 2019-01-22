Сотни людей в Киеве образовали живую цепь в День Соборности (фоторепортаж)

Участники акции также одели форму, которую носили украинские солдаты в те времена и пели Гимн Украины.

Во вторник, 22 января, украинцы отмечают столетие Дня Соборности Украины – объединение ЗУНР и УНР.

В этот день киевляне символично соединили берега Днепра на мосту Патона, взявшись за руки.

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Сотни людей, обернутые флагами Украины, прошли на встречу друг другу с правого и левого берега реки. Это символизирует объединение Западно-украинской и Украинской народной республики, что состоялось в 1919 году.

Участники акции также одели форму, которую носили украинские солдаты в те времена и пели Гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 января в центре Киева движение всех видов транспорта, в том числе общественного, ограничат в связи с мероприятиями к столетию объединения ЗУНР и УНР.