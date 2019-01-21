В Днепре зажгли 242 свечи в память о героизме "киборгов"

242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая малюсенький клочок украинской земли.

Сегодня, 21 января, в четвертую годовщину героической обороны Донецкого аэропорта, в Днепре почтили память украинских военных, которых прозвали "киборги".

Об этом сообщила корреспондент "Прямого".

"В Днепре начали чествовать "киборгов" со вчера. В музее АТО провели вечер памяти. Зажгли 242 свечи в память о 242 страшных днях защиты аэропорта", - сообщила корреспондент.

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Справка УНИАН. Героическая оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая малюсенький клочок украинской земли.

Отважных и несокрушимых защитников аэропорта прозвали «киборгами».

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.