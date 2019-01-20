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В украинскую поместную церковь перешли уже 100 приходов бывшей УПЦ МП - СМИ

08:54, 20 января 2019
Общество
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Православная церковь Украины быстро растет / Администрация Президента Украины

С момента проведения Объединительного собора к новообразованной Православной церкви Украины перешло уже 100 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает ТСН, которая подготовила соответствующую интерактивную карту.

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Так, наиболее активным регионом, где приходы УПЦ МП переходят в ПЦУ, является Винниччина. В целом же активнее всего это делают громады на западе и в центре Украины, на Востоке, Юге и Севере, а также в Киевской области такая активность значительно ниже.

Последними к первой сотне на Крещение, 19 января, к ПЦУ присоединились религиозные громады села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).

15 января сообщалось, что в новую Православную церковь Украины к настоящему моменту перешли уже около 70 приходов бывшей УПЦ МП.

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #Единая поместная церковь в Украине#ПЦУ