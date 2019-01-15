Около 70 приходов бывшей УПЦ МП перешли в украинскую поместную церковь - БПП

Представитель Президента в ВР Ирина Луценко отметила, что автокефалия украинской церкви - это важный шаг в освобождении Украины от влияния Кремля.

К настоящему моменту уже около 70 приходов бывшей УПЦ МП перешли в новую Православную церковь Украины.

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Об этом во время заседания Согласительного совета сообщила народный депутат Украины фракции БПП, представитель президента в ВР Ирина Луценко.

«Задача Украины – сохранить межконфессиональный мир, но предусмотреть для демократического общества прозрачную модель такого перехода приходов в те, которые они хотят посещать.

Глава государства отмечает важность инициативы Председателя ВР по поддержке и внесению на рассмотрение законопроекта, который обеспечит фундаментальное право религиозных громад на изменение своей подчиненности», – цитирует заявление Ирины Луценко пресс-служба БПП.

Депутат также назвала автокефалию важным шагом в освобождении Украины от влияния Кремля, «который видел Украину как каноническую территорию РПЦ».

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в четверг парламент должен рассмотреть законопроект относительно изменения религиозными громадами подчиненности.

Он напомнил, что после получения Украиной томоса многие религиозные общины захотели перейти к украинской церкви.