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Около 70 приходов бывшей УПЦ МП перешли в украинскую поместную церковь - БПП

13:58, 15 января 2019
Общество
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В БПП сообщили о количестве приходов бывшей УПЦ МП, решивших присоединиться к единой украинской церкви / УНИАН

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Об этом во время заседания Согласительного совета сообщила народный депутат Украины фракции БПП, представитель президента в ВР Ирина Луценко.

«Задача Украины – сохранить межконфессиональный мир, но предусмотреть для демократического общества прозрачную модель такого перехода приходов в те, которые они хотят посещать.

Глава государства отмечает важность инициативы Председателя ВР по поддержке и внесению на рассмотрение законопроекта, который обеспечит фундаментальное право религиозных громад на изменение своей подчиненности», – цитирует заявление Ирины Луценко пресс-служба БПП.

Депутат также назвала автокефалию важным шагом в освобождении Украины от влияния Кремля, «который видел Украину как каноническую территорию РПЦ».

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в четверг парламент должен рассмотреть законопроект относительно изменения религиозными громадами подчиненности.

Он напомнил, что после получения Украиной томоса многие религиозные общины захотели перейти к украинской церкви.

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Теги: #БПП#томос