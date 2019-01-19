Расследовал убийство "Сармата": стали известны подробности о раненом в Харькове офицере полиции

Правоохранители отрабатывают несколько версий совершения нападения на полицейского, в том числе в связи с его профессиональной деятельностью.

Офицер полиции Алексей Логвиненко, который находится в реанимации в результате вооруженного нападения на него неизвестных, занимался расследованием резонансного дела об убийстве активиста и бывшего участника АТО Виталия Олешко (Сармат).

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершались в разных областях нашей страны", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейский находится в реанимационном отделении больницы, врачи продолжают бороться за его жизнь. Напомним, офицер полиции получил травмы головы и шеи после того, как двое неизвестных избили его и произвели в его сторону несколько выстрелов.

По факту нападения начато уголовное производство ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК.

Правоохранители отрабатывают несколько версий совершения нападения, в том числе в связи с его профессиональной деятельностью.