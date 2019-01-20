Японская диета: как похудеть после новогодних праздников
Новогодние праздники подошли к концу и многие стали задумываться о том, как похудеть. Одной из самых популярных нынче в интернете диет является японская. Её создатели обещают минус 8 килограмм всего за две недели.
Основные правила японской диеты
Несмотря на свое название, эта диета никак не связана с японской кухней и не состоит из суши, роллов и мисо-супа. Наоборот, её рацион довольно скудный и практически полностью исключает углеводы.
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Японская диета рассчитана на 14 дней. Во время этой диеты запрещается употребление, соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, алкоголя.
Рацион состоит в основном из белковой и растительной пищи. На каждый день прописано четкое меню, которое следует соблюдать. Единственное допустимое изменение – замена черного кофе за зеленый чай.
Для лучшего эффекта советуют за три недели до начала диеты полностью исключить из рациона фаст-фуд и жирную пищу.
Противопоказания японской диеты
Диетологи не советуют придерживаться этой диеты дольше, чем 14 дней. Повторять её можно раз в пару лет.
Врачи категорически запрещают садиться на японскую диету беременным и кормящим женщинам, и людям, у которых есть проблемы со здоровьем (гастрит, язва, заболевания печени и почек, сердца).
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Поскольку во время диеты организм недополучает витамины и микроэлементы, рекомендуется параллельно принимать витаминный комплекс.
Диетологи также предостерегают, что во время этой диеты организм в основном теряет воду и мышечную массу, а не жировую. Есть большая вероятность быстро вернуть потерянные килограммы. Поэтому из диеты советуют выходить плавно, а не бежать сразу к холодильнику после её окончания.
Чтоб удержать результат после японской диеты, рекомендуют продолжить ограничения в сладком и мучном, а также добавить в свое расписание физические нагрузки.
Японская диета: меню на каждый день
День 1-й
Завтрак – черный кофе без сахара;
Обед – 2 сваренных вкрутую яйца, салат из свежей капусты с растительным маслом, стакан томатного сока или 1 свежий помидор;
Ужин – вареная рыба (200 г), салат из свежей капусты с растительным маслом.
День 2-й
Завтрак – черный кофе без сахара и сухарик (ломтик ржаного хлеба, подсушенном на тостере);
Обед – вареная или жареная рыба (200 г), салат из свежей капусты с растительным маслом;
Ужин – вареная говядина (200 г) и стакан кефира.
День 3-й
Завтрак – черный кофе без сахара;
Обед – кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле в неограниченном количестве;
Ужин – вареная говядина (200 г), сырая капуста с растительным маслом, 2 вареных яйца.
День 4-й
Завтрак – черный кофе без сахара, сырая тертая морковь, приправленная лимонным соком;
Обед – вареная или жареная рыба (200 г), стакан томатного сока;
Ужин – любые фрукты (200 г).
День 5-й
Завтрак – 1 сырая тертая морковь, приправленная соком лимона;
Обед – вареная рыба (500 г) и стакан томатного сока;
Ужин – любые фрукты (200 г).
День 6-й
Завтрак – черный кофе без сахара;
Обед – вареная курица (500г) и салат из свежей капусты и моркови на растительном масле;
Ужин – 2 вареных яйца и небольшая свежая морковь.
День 7-й
Завтрак – зеленый чай без сахара;
Обед – вареная говядина (200г) и фрукты;
Ужин – любой вариант ужина из рациона предыдущих дней (кроме третьего).
День 8-й
Завтрак – зеленый чай без сахара;
Обед – вареная говядина (200г) и фрукты;
Ужин – любой вариант ужина из рациона предыдущих дней (кроме третьего).
День 9-й
Завтрак – черный кофе без сахара;
Обед – 50 г сыра, 3 небольших морковки с растительным маслом и 1 вареное яйцо;
Ужин – фрукты (200 г).
День 10-й
Завтрак – 1 сырая тертая морковь, приправленная соком лимона.
Обед – вареная или жареная рыба (200г) и стакан томатного сока.
Ужин – фрукты (200 г).
День 11-й
Завтрак – кофе без сахара и кусочек ржаного хлеба;
Обед – кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле (в любом количестве);
Ужин – вареная говядина (200г) и стакан кефира.
День 12-й
Завтрак – кофе без сахара и кусочек ржаного хлеба;
Обед – вареной или жареной рыбы (200г) со свежей капустой на растительном масле;
Ужин – фрукты (200г).
День 13-й
Завтрак – черный кофе без сахара;
Обед – 2 вареных яйца, вареная капуста на растительном масле и стакан томатного сока.
Ужин – вареная или жареная на растительном масле рыба (200г).
День 14-й
Завтрак – черный кофе без сахара;
Обед –отварная или жареная рыба (200 г), салат из свежей капусты с оливковым маслом;
Ужин – вареная говядина (200г) и стакан кефира.