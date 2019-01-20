Японская диета: как похудеть после новогодних праздников

Создатели японской диеты обещают потерю около 8 килограмм за 14 дней.

Новогодние праздники подошли к концу и многие стали задумываться о том, как похудеть. Одной из самых популярных нынче в интернете диет является японская. Её создатели обещают минус 8 килограмм всего за две недели.

Основные правила японской диеты

Несмотря на свое название, эта диета никак не связана с японской кухней и не состоит из суши, роллов и мисо-супа. Наоборот, её рацион довольно скудный и практически полностью исключает углеводы.

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Японская диета рассчитана на 14 дней. Во время этой диеты запрещается употребление, соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, алкоголя.

Рацион состоит в основном из белковой и растительной пищи. На каждый день прописано четкое меню, которое следует соблюдать. Единственное допустимое изменение – замена черного кофе за зеленый чай.

Для лучшего эффекта советуют за три недели до начала диеты полностью исключить из рациона фаст-фуд и жирную пищу.

Противопоказания японской диеты

Диетологи не советуют придерживаться этой диеты дольше, чем 14 дней. Повторять её можно раз в пару лет.

Врачи категорически запрещают садиться на японскую диету беременным и кормящим женщинам, и людям, у которых есть проблемы со здоровьем (гастрит, язва, заболевания печени и почек, сердца).

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Поскольку во время диеты организм недополучает витамины и микроэлементы, рекомендуется параллельно принимать витаминный комплекс.

Диетологи также предостерегают, что во время этой диеты организм в основном теряет воду и мышечную массу, а не жировую. Есть большая вероятность быстро вернуть потерянные килограммы. Поэтому из диеты советуют выходить плавно, а не бежать сразу к холодильнику после её окончания.

Чтоб удержать результат после японской диеты, рекомендуют продолжить ограничения в сладком и мучном, а также добавить в свое расписание физические нагрузки.

Японская диета: меню на каждый день

День 1-й

Завтрак – черный кофе без сахара;

Обед – 2 сваренных вкрутую яйца, салат из свежей капусты с растительным маслом, стакан томатного сока или 1 свежий помидор;

Ужин – вареная рыба (200 г), салат из свежей капусты с растительным маслом.

День 2-й

Завтрак – черный кофе без сахара и сухарик (ломтик ржаного хлеба, подсушенном на тостере);

Обед – вареная или жареная рыба (200 г), салат из свежей капусты с растительным маслом;

Ужин – вареная говядина (200 г) и стакан кефира.

День 3-й

Завтрак – черный кофе без сахара;

Обед – кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле в неограниченном количестве;

Ужин – вареная говядина (200 г), сырая капуста с растительным маслом, 2 вареных яйца.

День 4-й

Завтрак – черный кофе без сахара, сырая тертая морковь, приправленная лимонным соком;

Обед – вареная или жареная рыба (200 г), стакан томатного сока;

Ужин – любые фрукты (200 г).

День 5-й

Завтрак – 1 сырая тертая морковь, приправленная соком лимона;

Обед – вареная рыба (500 г) и стакан томатного сока;

Ужин – любые фрукты (200 г).

День 6-й

Завтрак – черный кофе без сахара;

Обед – вареная курица (500г) и салат из свежей капусты и моркови на растительном масле;

Ужин – 2 вареных яйца и небольшая свежая морковь.

День 7-й

Завтрак – зеленый чай без сахара;

Обед – вареная говядина (200г) и фрукты;

Ужин – любой вариант ужина из рациона предыдущих дней (кроме третьего).

День 8-й

Завтрак – зеленый чай без сахара;

Обед – вареная говядина (200г) и фрукты;

Ужин – любой вариант ужина из рациона предыдущих дней (кроме третьего).

День 9-й

Завтрак – черный кофе без сахара;

Обед – 50 г сыра, 3 небольших морковки с растительным маслом и 1 вареное яйцо;

Ужин – фрукты (200 г).

День 10-й

Завтрак – 1 сырая тертая морковь, приправленная соком лимона.

Обед – вареная или жареная рыба (200г) и стакан томатного сока.

Ужин – фрукты (200 г).

День 11-й

Завтрак – кофе без сахара и кусочек ржаного хлеба;

Обед – кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле (в любом количестве);

Ужин – вареная говядина (200г) и стакан кефира.

День 12-й

Завтрак – кофе без сахара и кусочек ржаного хлеба;

Обед – вареной или жареной рыбы (200г) со свежей капустой на растительном масле;

Ужин – фрукты (200г).

День 13-й

Завтрак – черный кофе без сахара;

Обед – 2 вареных яйца, вареная капуста на растительном масле и стакан томатного сока.

Ужин – вареная или жареная на растительном масле рыба (200г).

День 14-й

Завтрак – черный кофе без сахара;

Обед –отварная или жареная рыба (200 г), салат из свежей капусты с оливковым маслом;

Ужин – вареная говядина (200г) и стакан кефира.