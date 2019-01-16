В Днепре из психиатрического отделения больницы исчезли двое детей (фото)

Мальчикам 12 и 13 лет.

В Днепре около 12.00 из психиатрического отделения детской больницы №5 сбежали двое пациентов: мальчики 13 и 12 лет.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, оба постоянно проживают в Центре социальной поддержки детей "Доверие".

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Отмечается, что один из мальчиков, 13-летний Алексей Гарбузов, неоднократно исчезал и убегал из детдома. Сообщалось, что парень скрывается от правоохранительных органов и склонен ко лжи. Может рассказывать, что его ищут враги, чтобы вызвать жалость и сочувствие.

Сейчас полиция занимается поиском малолетних.

"Гарбузов Алексей Александрович 09.03.2005 г.р. Живет в г. Днепр ул. Тополиная в Центре социальной поддержки детей "Доверие". Приметы: худого телосложения ,темные волосы. Был одет в спортивые штаны, футболку, вьетнамки. Вместе с ним был Леонченко Денис Вадимович 16.09.2006 г.р. Живет в г. Днепр ул. Тополиная в Центре социальной поддержки детей "Доверие". Приметы: худого телосложения, волосы светлые. Одет в синие спортивные брюки, кофту с длинным рукавом, сланцы", - рассказали о мальчиках в полиции.

Как сообщал УНИАН, в декабре на Херсонщине сбежал из колонии заключенный-паркурник.