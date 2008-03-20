Правительство утвердило план мер против “грязных” денег

Правительство утвердило план мер по противодействию отмыванию “грязных” денег на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

“Мы утвердили план мер на 2008 год по противодействию легализации и отмыванию “грязных” доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это фундаментальный документ, который дает возможность и дальше нам наводить порядок в стране в отношении теневого финансового обращения средств”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.