Правительство утвердило план мер против “грязных” денег
07:34, 20 марта 2008Общество
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Это "фундаментальный документ"
Правительство утвердило план мер по противодействию отмыванию “грязных” денег на 2008 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
“Мы утвердили план мер на 2008 год по противодействию легализации и отмыванию “грязных” доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это фундаментальный документ, который дает возможность и дальше нам наводить порядок в стране в отношении теневого финансового обращения средств”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
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