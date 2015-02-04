Савченко заявила, что готова голодать до смерти: "потеря одного бойца - это не проигранная война"

Украинская летчица Надежда Савченко, заключенная в России, не собирается прекращать голодовку и готова умереть во имя справедливости.

Об этом 3 февраля она рассказала в интервью сайту Михаила Ходорковского "Открытая Россия".

"Я говорила, что буду голодать до тех пор, пока не закончится весь этот бред. Существует алиби, доказывающее мою невиновность. Я не убивала российских журналистов. Я никогда не стреляю в людей без оружия", - подчеркнула Савченко.

Пленная летчица отметила, что не питает никаких надежд на российский суд.

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"Я понимаю, что если им нужно демонстративно наказать «украинскую фашистку» за убийство российских граждан, они накажут. Теперь они предъявили мне обвинение в пересечении границы, хотя сами вывезли меня в Россию", - сказала она.

По ее словам, следователь не навещал ее с Нового года.

"Я уже восьмой месяц под следствием. Экспертиза моей военной формы до сих пор не проведена. Со всем этим надо завязывать: или по закону, или политически", - добавила Савченко.

"Физически я чувствую себя нормально. Морально — фигово. Как иначе человек может чувствовать себя в тюрьме? В Украине рабами не рождаются", - отметила она.

В интервью летчица признала, что голодовка не действует на российскую власть: "Я понимаю. Нашла коса на камень. «Золотая рыбка» пока у них в руках. Мне было бы проще умереть в бою в Украине, чем сидеть в тюрьме в России. Ради чего мне жить в русской тюрьме 25 лет?"

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"Я была на двух войнах и готова умереть во имя справедливости. Ваш премьер Медведев сказал, что если отрубят систему SWIFT, то Россия готова на всякие меры. Я тоже готова на всякие меры. Я держу себя силой воли. Я пойду до конца", - заявила Савченко.

"Потеря одного бойца — это не проигранная война", - подчеркнула летчица.

В случае, если ее здоровье ухудшится и врачи «Матросской тишины» попробуют прибегнуть к принудительному кормлению, Савченко обещает написать заявление главному врачу и начальнику СИЗО. Принудительное кормление она собирается рассматривать как пытку: "Я умру тогда".

Также Надежда Савченко отметила, что слышала о деле многодетной матери из РФ Светланы Давыдовой, которую обвиняют в госизмене. "Да, я бы очень хотела написать ей письмо поддержки. Надеюсь, что за своих русские будут бороться. Пора вставать с колен. Ребенку два месяца, как можно было посадить кормящую мать в тюрьму, в жесткие условия?"

(Разговор с Надеждой Савченко проходил в СИЗО «Матросская тишина» 3 февраля, еще до освобождения Светланы Давыдовой из «Лефортово». — ред)