СБУ разоблачила инженера, "сливавшего" данные о военной технике иностранцам

За денежное вознаграждение мужчина предоставлял иностранцам консультации по разработке и строительству отдельных составляющих военной бронированной техники.

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили бывшего инженера одного из научно-исследовательских учреждений Харькова в незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что сотрудник конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии сотрудничал с иностранной машиностроительной корпорацией.

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"За денежное вознаграждение мужчина предоставлял иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники. В то же время, согласно украинскому законодательству, техническая помощь в военно-технической сфере должна осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в заметке.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.