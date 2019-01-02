СБУ выдворила в Беларусь пророссийского пропагандиста, который работал в интересах России

Ему также запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Служба безопасности Украины блокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь Павла Карназицкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию. В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПолиция задержала двух сталкеров, которые праздновали Новый год в Чернобыльской зоне

Также, согласно информации, Карназицкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

Председатель СБУ Василий Грицак отметил, что после введения ограничений на въезд российских граждан в Украину спецслужбы РФ все чаще привлекают к провокациям иностранцев. «Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения», - заметил Грицак.

Сегодня, 2 января, иностранец принудительно возвращен в РБ с запретом въезда в Украину сроком на три года.