В Украине началась регистрация на пробное ВНО

Пробное тестирование состоится 16 и 23 марта 2019 года.

Сегодня, во вторник, 8 января, в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования. Регистрация проводится на сайтах регионального центра оценивания качества образования и продлится до 31 января.

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В день проведения пробного тестирования каждый участник может составить тест из одного учебного предмета: 16 марта – с украинского языка и литературы, а 23 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, французского языков.

Уточняется также, что услуга пробного тестирования является платной. Стоимость участия устанавливается региональными центрами оценивания качества образования.

Ранее сообщалось, что в Украине будущим врачам с 2019 года меняют предметы ЗНО для поступления в университеты.