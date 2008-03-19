Нацсовет по ТВ передал жалобы на ”лохотроны” в защиту прав потребителей

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал телерадиоорганизациям предупреждать зрителей о платном участии в интерактивных играх и викторинах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, комментируя это решение, первый заместитель председателя Национального совета Игорь КУРУС отметил, что вопросы, касающиеся интерактивных игр и викторин, где предусматривается участие зрителей путем соединения по телефону или SMS-сообщения, законодательно не урегулированы. Потому обращения телезрителей, которые попробовали участвовать в таких играх и викторинах, Национальный совет вынужден был переадресовывать в Службу защиты прав потребителей.

Чтобы хоть в какой-то степени защитить граждан, а это преимущественно дети и пенсионеры, от оплаты достаточно больших счетов за телефонные услуги и SMS, Национальный совет разработал рекомендации, в которых обязывает телерадиоорганизации в случае выпуска ими в эфир таких передач сопровождать их текстовыми предупреждениями, сообщая телезрителям о том, что участие в играх и викторинах является платным. Предупреждение должно размещаться на площади не менее 15 процентов экрана, текст предупреждения должен быть контрастным фону, на котором он размещен.

Телерадиоорганизации, которые распространяют такой телепродукт, должны привести свою деятельность в соответствие с решением Национального совета на протяжении двух недель и проинформировать об этом Национальный совет.

Кроме этого, Нацсовет поручил своим структурным подразделениям подготовить предложения по данным вопросам для внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее телерадиоинформационную сферу.