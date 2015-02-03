План рассылки повесток в рамках мобилизации выполнен на 95%.

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. Говоря о четвертой волне частичной мобилизации, спикер рассказал, что, по данным Министерства обороны, более 50% мобилизованных уже отправлены на учения. "План рассылки повесток выполнен на 95%, а для прохождения медкомиссии направлено сверхплановое число граждан", - подчеркнул Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней. В целом в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней. В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев.