Мобилизация-2015: как провожают в армию украинских мужчин (фото, видео)
20:51, 29 января 2015Общество
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Поддержать своих сыновей, мужей и братьев пришли целыми семьями.
Сегодня в Киеве в Деснянском районном военкомате состоялась отправка в войска мобилизованных мужчин.
За полмесяца мобилизации было роздано 75 тысяч повесток
Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней.
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В целом мобилизация в 2015 году будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.
В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.
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