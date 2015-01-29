Мобилизация-2015: как провожают в армию украинских мужчин (фото, видео)

Сегодня в Киеве в Деснянском районном военкомате состоялась отправка в войска мобилизованных мужчин.

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней.

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В целом мобилизация в 2015 году будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.

В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.