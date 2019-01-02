Полиция задержала двух сталкеров, которые праздновали Новый год в Чернобыльской зоне

Как пояснили нарушители, которые обустроили себе ночлег в заброшенном, пустом здании, они мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере.

Полицейские обнаружили и задержали двух сталкеров в городе Припять, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы встретить Новый год.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, экстремалами оказались 24-летний житель Львовской области и 33-летняя жительница Житомирской области.

"Как объяснили нарушители, которые обустроили себе ночлег в заброшенном, пустом здании, они мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере, поэтому и нарушили закон", - говорится в сообщении.

На нарушителей составлены админпротоколы по ст. 46 - 1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КУоАП. Сейчас им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на главной площади города Припять прошла рейв-вечеринка.