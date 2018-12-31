Эксперт указал на серьезные проблемы с Крымским мостом

Тектоника в районе Крымского моста очень сложная – разломы, землетрясения, говорит эксперт.

Российской Федерации очень дорого обходится поддержание в оккупированном Крыму Керченского моста в рабочем состоянии.

"Сейчас в Лондоне сидит команда проектировщиков, семь человек, круглосуточное дежурство, мониторят, проверяют, фиксируют колебания", – заявил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью "Обозревателю".

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По его словам, тектоника в районе Крымского моста очень сложная – разломы, землетрясения. В связи с этим ученый отметил, что будущего у моста нет.

"Недавно на меня вышла женщина – проектировщик этого самого моста. Рассказала, что постоянно слушают все мои замечания по поводу моста, и просит помочь решить проблему с вибрацией… Я вот той женщине объяснял, что это геология, и ничего не получится, а она мне: "Нет, мы все под мост ляжем". Хорошо, ложитесь, ради Бога. Будет, как и с предыдущими мостами, их же два было, один немцы пытались строить. Ну, Бог любит троицу, как говорится", – резюмировал Медовар.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.