Оккупанты открыли в Крыму трассу "Таврида" (фото, видео)

Движение по первой очереди трассы "Таврида" оккупанты запускали в три этапа.

Оккупанты открыли 31 декабря для движения 70-километровый участок первой очереди новой трассы "Таврида" от поселка Батальное до Керчи.

Об этом сообщили генподрядчики строительства трассы. Таким образом, для движения сейчас открыта вся первая очередь "Тавриды" протяженностью 190 км от оккупированной Керчи до Симферополя, передает "Крыминформ".

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"Сейчас участок трассы "Таврида" в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя доступен для движения транспорта", – сообщили оккупанты.

Движение по первой очереди трассы "Таврида" запустили в три этапа. 29 декабря так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов открыл участок от Симферополя до Белогорска, его протяженность составила 27,5 км. 30 декабря для движения транспорта был открыт участок трассы "Таврида" протяженностью 85,6 км от Белогорска до Батального. 31 декабря движение началось на последнем участке – от Батального до Керчи.

Ранее СМИ сообщали, что оккупанты собираются строить очередной мост в Крыму. Он, согласно планам, должен соединить центральную и северную части оккупированного Севастополя.