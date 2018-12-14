В Крыму запланировали "мегастройку": озвучена стоимость нового моста оккупантов

Сумма строительства нового моста в оккупированном Крыму сильно увеличилась по сравнению с первоначально называвшейся стоимостью.

Мост через Севастопольскую бухту, который свяжет центр оккупированного Севастополя с Северной стороной, а также строительство Гераклейской рокады, обойдется в общем в 40 млрд рублей (16,82 млрд грн).

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Об этом в интервью журналу "Деловой Крым" сообщил "губернатор" оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников, передает ForPost.

"Мост. Это оптимальный вариант, который устраивает и военных. По предварительному проекту, мост будет четырехполосный, длиной 935 метров. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством дорожной хорды — Гераклейской рокады, она свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя. Предполагаемая стоимость обоих объектов — около 40 млрд руб", - сказал оккупант Овсянников.

Напомним, СМИ сообщали, что оккупанты собираются строить очередной мост в Крыму. Он, согласно планам, должен соединить центральную и северную части оккупированного Севастополя.