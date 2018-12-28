Епифаний назвал условие переноса даты Рождества

В будущем ПЦУ может поддержать перенос празднования Рождества на 25 декабря.

Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю.

Читайте такжеВ Украине празднуют Католическое Рождество: сочельник, традиции и символы

В нашей стране это могут делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ, рассказал в интервью ZIK предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.