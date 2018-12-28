Епифаний назвал условие переноса даты Рождества
Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю.
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В нашей стране это могут делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ, рассказал в интервью ZIK предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.
6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.