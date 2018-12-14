Главу поместной церкви на Объединительном соборе будут избирать в два тура - СМИ

Во второй тур выйдут три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов участников собора.

По предварительным подсчетам, в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, примут участие 192 делегата, и они будут выбирать Предстоятеля в два тура.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники среди организаторов собора.

От УПЦ Киевского патриархата будут присутствовать 42 архиерея, и с ними соответственно по одному священнику и мирянину, всего 126 делегатов.

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От УАПЦ подтвердили участие 12 епископов и каждый привезет с собой священника и мирянина, то есть - 36 делегатов.

"От Московского патриархата подтвердили участие 10 епископов и каждый со священником и мирянином. В общем - 30 человек", - отметил собеседник.

В целом, по предварительным подсчетам (Экзархов Вселенского Патриарха) в соборе примут участие: 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина, всего - 192 участника Объединительного собора.

Во время собора состоится тайное голосование за Предстоятеля. Будет два тура, первый тур - рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут три кандидата, набравшие наибольшее число голосов участников собора и среди них будет избран Предстоятель.

Такая процедура избрания Предстоятеля оставляет интригу, поскольку делает реальным выдвижение не только митрополита КП Епифания, которого в четверг поддержал собор Киевского патриархата, но и митрополита Михаила, которого на упомянутом соборе поддержало меньшинство.

Кроме того, в мероприятии примут участие как почетные гости президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По данным источников УП, Собор начнется с короткой обедни в 10 утра, затем выступит президент и после этого духовенство будет решать вопросы повестки дня.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.