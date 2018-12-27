"Тараканы в голове чешутся": в Одесской области молодая мать морила голодом троих малышей

26-летняя женщина оставляла малышей дома без еды и в антисанитарных условиях.

В селе Саф'яни Измаильского района Одесской области безответственная мать морила голодом своих трех маленьких детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Забило тревогу руководство дошкольного учреждения, сообщив председателю сельского совета, что около месяца дети не посещают сад. В дом правоохранителей пустил сожитель женщины. В одной из комнат среди разбросанных вещей полицейские обнаружили трех малышей.

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«Дети в возрасте 5, 4 и 1 год были в ужасном состоянии: грязные, в нестиранной одежде, с вшами и высыпаниями на теле. Везде царил беспорядок и антисанитария, в том числе от испражнения двух бойцовских собак, которые также находились в доме», - говорится в сообщении.

«Старшая дочь подошла ко мне и попросила о помощи, сказав, что у нее «тараканы» в голове очень чешутся. По словам малышей, за день они ничего не ели. Где находится мать, сожитель объяснить не мог. На месте было принято решение поместить детей в реабилитационный центр», - рассказала инспектор сектора ювенальной превенции Измаильского ОП Ольга Владичко.

За невыполнение родительских обязанностей правоохранители составили на горе-мать три протокола по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С женщиной была проведена профилактическая беседа. Ей объяснили, что в случае неисправления ситуации, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.