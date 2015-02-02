МВД изъяло оружие, которым расстреливали активистов Евромайдана

Об этом на своей странице в соцсети написал глава МВД Арсен Аваков. "Публикую тезисы по результатам расследования. Это та часть, которая допустима к обнародованию без нанесения вреда следствию", - написал министр.

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Он отметил, что ранее у следствия была только информация о том, что для расстрела протестующих на Майдане выдавалось со складов МВД незарегистрированное оружие, но не было самого оружия. Однако "сейчас нами изъят у одного из подозреваемых автомат Калашникова, который тот получил именно таким образом".

Кроме этого, по данным главы МВД, "сотрудники милиции изъяли арсенал оружия, патронов, иных боеприпасов, взрывчатки, а также различное снаряжение, которое использовалось наемными боевиками режима во время разгона протестных акций и нападений на активистов Майдана 18 февраля 2014 года в Мариинском парке и на Софиевской площади в Киеве.

Также Арсен Аваков отметил, что следствие располагает доказательствами о причастности определенных лиц к организации избиения активистов Евромайдана в Мариинском парке, на улицах Липской, Грушевского, Владимирской и на Софиевской площади в виде материалов фото, видео и аудио фиксации. "Вот один из примеров файлов, который приняли решение открыть с купюрами: https://www.youtube.com/watch?v=j55p6o559ck", - написал Арсен Аваков.