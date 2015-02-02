Опубликованы фотографии с места страшного ДТП, в котором погиб Кузьма

Появились фотографии с места ДТП, в котором сегодня утром, 2 февраля, погиб лидер группы "Скрябин" Андрей "Кузьма" Кузьменко.

Как сообщал УНИАН, столкновение произошло около 08.20 в Криворожском районе, возле села Лозоватка. Из-за столкновения авто Кузьмы и грузовик, перевозивший молоко, сильно пострадали. В ГАИ уже сообщили, что удар при ДТП был очень большой силы.

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К сожалению, от полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте происшествия.

Ехавшая с Кузьменко пассажирка доставлена в горбольницу № 2, а пассажирка молоковоза была доставлена в горбольницу № 9. Водитель молоковоза в медпомощи не нуждался. Сейчас на месте проишествия работает следственно-оперативная группа.