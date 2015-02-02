Удар при ДТП, в котором погиб Кузьма "Скрябин", был очень большой силы – ГАИ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник департамента ГАИ Анатолий Сиренко.

"Это было встречное столкновение. Ориентировочно посредине проезжей части. Обстоятельства выясняются. Удар был очень большой силы, грузовой автомобиль находится в кювете. Очень сильно пострадала машина "Кузьмы", - заявил Сиренко.

"Обстоятельства будут понятны после того, как следственно-оперативная группа поработает на месте происшествия", - отметил Сиренко.

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По его словам, пострадавших пока устанавливает оперативно-следственная группа.

Напомним, в Днепропетровской области в ДТП погиб лидер группы "Скрябин" Андрей "Кузьма" Кузьменко. По предварительным данным, около 8 часов 20 минут, в Криворожском районе, возле села Лозоватка, произошло столкновение внедорожника, в котором находился певец, и грузовика. К сожалению, от полученных травм Андрей Кузьменко, более известный под псевдонимом Кузьма Скрябин, погиб на месте происшествия.