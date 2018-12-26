Развод Ани Лорак: появились неожиданные подробности о судебном процессе певицы

Из реестра досудебных решений исчезло заявление о рассмотрении дела о разводе Ани Лорак.

В деле о разводе украинской певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу появился неожиданный поворот. Оказалось, что пара просто не пришла пришла на заседание суда, а их заявление странным образом исчезло из реестра судебных решений.

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Так, заседание суда должно состояться в понедельник, 24 декабря, однако о том, прошло ли оно, никто так и не сообщил.

Позднее из реестра досудебных решений исчезло и заявление о рассмотрении дела, ситуацию прокомментировал юрист, фамилию которого держат в тайне, сообщает «Обозреватель».

«Постановление о суде могло исчезнуть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не расстаются. Если бы они просто не пришли на заседание, то его должны перенести, а Лорак и Налчаджиоглу должны были предупредить об этом, процесс значительно затянулся «, – пояснил он.

Ранее сообщалось о том, что заседание по делу о разводе Ани Лорак с мужем все же состоялось, но ни Ани, ни Мурат в суде не появились. И если отсутствие Лорак еще можно объяснить – артистка активно гастролирует и занята на съемках российского «Голоса», то почему на заседание не пришел Мурат, который живет в Киеве, неизвестно.