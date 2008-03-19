Ющенко отменил заседание по Евро-2012 из-за Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель главы Секретариата Президента Оксана СЛЮСАРЕНКО. Она также сообщила, что Президент принял решение не проводить сегодня совещание в связи с тем, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не может принять в нем участие.

В то же время, члены совета решили провести рабочее совещание.