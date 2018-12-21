С заоблачной переплатой: журналисты выяснили, сколько украли на подарочных конфетах для детей миллионеры из "Укрзализныци" (видео)

Эксперт считает, что на самом деле никаких торгов не было, а победители тендера на поставку конфет, весьма вероятно, определялись где-то за закрытыми дверями топ-менеджеров ж/д монополиста.

7 декабря "Укрзализныця" на почти 17, 5 млн грн заказала в у пяти разных компаний более 112 тысяч новогодних подарков для детей. Таким образом, один набор конфет стоит 153 грн.

На первый взгляд, цена более-менее адекватная, но журналисты программы "Гроши" утверждают, что чиновники УЗ умудрились украсть деньги даже на подарках детям.

Журналисты нашли, компании, которые на подарках детям сотрудников УЗ, должны были бы заработать миллионы.

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Константин Михайлович Кравец, так зовут одного из основателей фирмы-поставщика конфет для УЗ в этом году, рассказал журналистам, что себестоимость одного набора конфет приблизительно 135 грн. Туда входят конфеты "Рошен" и "АВК".

Остальные компании либо состоят из одного сотрудника-директора, либо были зарегистрированы за считанные месяцы перед тендером. На связь они не выходят.

Независимый эксперт в сфере публичных финансов Глеб Каневский считает, что на самом деле никаких торгов не было, а победители тендера, весьма вероятно, определялись где-то за закрытыми дверями топ-менеджеров ж/д-монополиста.

"В данном случае это больше похоже на воображаемое соревнование, так как победили фирмы, которые совершенно не имеют опыта. Никто не проверит, будет ли поставлено 100% товара или 50-70%. На таких схемах и строятся откаты, когда можно потом с подрядчиком договориться, чтобы он не поставлял часть товара или поставил товар худшего качества, а "наваренные" деньги поделить", - поясняет эксперт.

Как сообщла УНИАН, зарплата главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова составляет около 1 млн грн в месяц.