В 2019 году в столице введут обновленные "Карты киевлянина"

Депутаты Киевсовета поддержали введение «Муниципальной карты «Карточка киевлянина» на базе существующей многофункциональной электронной карты «Карточка киевлянина».

Киевсовет поддержал введение в 2019 году «Муниципальной карточки «Карточка киевлянина» на базе существующей многофункциональной электронной карты «Карточка киевлянина» (КК).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 63 из 80 депутатов Киевсовета.

Причина изменения существующего образца «Карточки киевлянина» заключается в истечении срока действия договора с предыдущим разработчиком (в конце 2018 года).

Депутаты утвердили положение о «Муниципальной карте «Карточка киевлянина» и определили, что ныне действующие «Карточки киевлянина» будут действительными до окончания срока их действия.

Согласно решению, новые карточки будут выдавать тем же льготным категориям киевлян и не киевлян, официально работающих в Киеве, что и раньше: это граждане, имеющие право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами КГГА и исполнительного органа Киевского горсовета; внутренне перемещенные лица; зарегистрированные в Киеве; официально трудоустроенные в столице лица, получающие полное среднее, профессиональное (начальное профессиональное) и высшее образование в учебных заведениях города Киева всех уровней аккредитации, а также родители (опекуны) детей, получающих полное среднее образование в учебных заведениях города.

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Киевсовет поручил Департаменту соцполитики КГГА совместно с райадминистрациями осуществить идентификацию и регистрацию граждан в Киеве, которые имеют право на льготы. Предполагается создание Реестра держателей е-карты.

Согласно решению, обновленная КК будет иметь приложения: транспортное (для проезда в общественном транспорте); платежное (возможность осуществлять безналичные платежи и снятие наличных) коммунальное (данные о льготах и субсидиях при оплате услуг ЖКХ) медицинское (предоставление спектра медицинских услуг, в том числе и медицинского страхования); торговое (предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и т.д.); образовательное (предоставление и учет услуг и сервисов учащимся учебных заведений Киева).

Депутаты признали утратившими силу предыдущие свои решения, касающиеся введения в Киеве многофункциональной «Карточки киевлянина» (пять решений).

Как сообщили УНИАН в Департаменте социальной политики, в Едином реестре держателей «Карточки киевлянина» на 1.12.2018 г. в системе зарегистрировано 833 тыс. 037 киевлян, 711 тыс. 763 из них - по социальному признаку; при этом стали держателями карточки 741 тыс. 246 киевлян, из которых 662 тыс. 745 - по социальному признаку (льготники).

Проект «Карточка киевлянина» начали внедрять в столице в 2013 году.