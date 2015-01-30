Более 6,3 тысяч бойцов АТО получили статус участника боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. спикера Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

”На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 6 тыс. 337 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины - участников антитеррористической операции”, - сказал Селезнев.

Читайте такжеБазы данных военкоматов на Донбассе попали в руки боевиков - ГенштабПо его словам, на сегодняшний день для рассмотрения вопроса о присвоении такого статуса направлены материалы еще в отношении 1003 военнослужащих.