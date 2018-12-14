СБУ заподозрила предпринимателей из Львова в передаче России секретных военных данных (видео)

Злоумышленники получили доступ к информации более ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коммерческую структуру, которая с помощью запрещенного в Украине программного обеспечения «Парус» и «Афина», внесенных в санкционный список, завладела базами данных и массивами информации, которые принадлежат государственным учреждениям, воинским подразделениям и предприятиям на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что коммерсанты легально обслуживали программное обеспечение этих учреждений, однако во время выполнения работ они устанавливали запрещенные программы для копирования информации. С помощью этих программ злоумышленники несанкционированно получили доступ к информационно-телекоммуникационным системам свыше ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций.

Установлено, что копирование массивов данных происходило, в частности, при помощи программных средств удаленного управления компьютером "teamviewer".

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«Учитывая то, что программное обеспечение «Парус» и «Афина» распространяется и обновляется с серверов, которые расположены территориально в РФ, действия злоумышленников создали предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом», - подчеркнули в СБУ.

Таким образом похищенные базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы во вред национальной безопасности Украины.

На данный момент продолжаются следственные действия под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области в рамках начатого уголовного производства по ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

В частности, проверяется версия о передаче незаконно скопированных данных спецслужбам страны-агрессора.