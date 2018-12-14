УПЦ Киевского патриархата станет ядром единой поместной православной церкви в Украине - Филарет

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины призвал три украинские православные церкви к единению.

Украинская православная церковь Киевского патриархата станет ядром единой поместной православной церкви в Украине.

Об этом заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в день тезоименитства, трансляция мероприятия велась на странице патриарха в Facebook.

По словам патриарха Филарета, Украина в ни в коем случае не должна отступать от создания единой поместной православной церкви.

«Если мы отступим - значит, мы снова станем рабами. Рабами мы стали, когда сами украинцы предали Украину и привели нас к 300-летнему рабству. Мы не должны повторить то, что сделали наши предки, и поэтому нужно объединяться», - заявил он.

Патриарх Филарет подчеркнул, что объединяться прежде всего должны архиереи, духовенство и верующие Киевского патриархата. «Вы должны создать ядро этого единения, ибо благодаря тому, что мы единые, на востоке Россия и Путин не могут нас победить, - потому что мы едины», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.