Спецслужбы РФ и боевики в день Объединительного собора планируют проведение крестных ходов с провокациями - СБУ

Речь идет о Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Николаеве.

Спецслужбы Российской Федерации и подконтрольные России боевики в день проведения Объединительного собора планируют провести крестные ходы в разных городах Украины с провокацией силовых столкновений с правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

Он отметил, что СБУ получила информацию о проведении 6 декабря в здании бывшего управления СБУ в Донецкой области, в городе Донецк, совещания под председательством представителей спецслужб РФ и оккупационного руководства так называемой «ДНР», на котором обсуждался вопрос предоставления Украине томоса на автокефалию Украинской православной церкви и меры, которые могут этому помешать.

«По результатам совещания было принято решение об организации крестных ходов в городах Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Николаеве - в день проведения Объединительного собора, во время которых будут спровоцированы силовые столкновения с правоохранителями с обязательным созданием кровавой картинки российских СМИ», - заявил Кононенко.

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Кроме того, добавил представитель СБУ, ими планируется привлечение для увеличения количества пострадавших лиц пожилого возраста, инвалидов и больных.

Кононенко также отметил, что планируется использование «МГБ «ДНР» групп, которые уже находятся в вышеуказанных украинских городах для осуществления противоправных проявлений».

На вопрос, приняты ли меры по предотвращению и задержаны ли люди, которые их организовывали, представитель СБУ отметил, что сами по себе крестные ходы не запрещены.

«Согласно представленным в установленном порядке заявкам могут быть проведены любые меры ненасильственного характера. Но, учитывая то, что эти меры могут быть использованы для создания провокаций, которые могут привести к гибели и ранениям большого количества людей, мы сейчас работаем нам тем, чтобы организаторы этих акций сами от них отказались», - сказал Кононенко.

Кроме того, представитель СБУ сообщил, что они работают над выявлением тех групп, которые будут совершать провокации в отношении участников крестных ходов.